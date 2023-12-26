Bilecik Belediyesi Yeni Yıl Takvimlerini Dağıttı

Bilecik Belediyesi tarafından yeni yıl dolayısıyla hazırlanan takvimler, belediye personeli tarafından esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı.

Atatürk'e ait fotoğraflar serisinin yer aldığı takvimleri dağıtan personel, şehir merkezinin yanı sıra tüm mahalle ve küçük sanayi sitesi esnafına takvimleri teslim etti.

Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı'nın da yeni yıla ilişkin iyi dilek temennilerini ileten personel, esnaf ve vatandaşların taleplerini de dinledi.

Yeni yıl takvimlerinin belediye binası ve bağlı tesislerde de vatandaşlara dağıtılacağı bilgisi verildi.