Bilecik Belediyesi'ne Ait Binalara Türk Bayrakları Asıldı

Bilecik Belediyesi tarafından Pençe Kilit operasyonları sırasında şehit olan askerler hatırasına, Bilecik Belediye Başkanlığı'na ait binalara Türk bayrakları asıldı.

Başta Belediye Başkanlığı binası olmak üzere, belediyeye bağlı kültür kongre merkezi, Bien Seramik Bilgi Evi, ek bina ve diğer tesislere bayraklar asıldı.

Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen 12 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Bu zorlu süreçte, millet olarak birlik ve dayanışma içinde olmanın önemini bir kez daha hissediyoruz. Belediye olarak, şehitlerimize olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek adına tüm tesis ve yerleşkelerimizi gururla Türk bayraklarıyla donattık. Belediyemiz olarak, şehitlerimizin aziz hatırasına layık bir şekilde, tüm tesis ve yerleşkelerimizi büyük Türk bayraklarıyla donatarak, birlik ve beraberliğimizi sembolize etmeyi amaçlıyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yaralı Mehmetçiklerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları en büyük temennimiz."