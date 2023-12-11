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Bilecik Belediyesi Kilit Parke Taşı Yapımına Devam Ediyor

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Bilecik merkez Bahçelievler ve Ertuğrulgazi mahallelerinde kilit parke taşı yapımı çalışmaları devam ediyor. Caddeye bağlanan tüm ara sokaklarda devam eden çalışmalarla kışa hazırlık yapılıyor. Hem ulaşımın kolaylaşması adına hem de kış mevsimine hazırlanmak adına çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanıyor.

Bilecik Belediyesi kilit parke taşı yapımına devam ediyor.

Bilecik merkez Bahçelievler ve Ertuğrulgazi mahallelerinde kilit parke taşı yapımı çalışmaları devam ediyor. Caddeye bağlanan tüm ara sokaklarda devam eden çalışmalarla kışa hazırlık yapılıyor. Hem ulaşımın kolaylaşması adına hem de kış mevsimine hazırlanmak adına çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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