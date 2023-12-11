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Bilecik Belediyesi Kilit Parke Taşı Yapımına Devam Ediyor

11 Aralık 2023 11:00 Son Güncelleme: 11:02 Abone Ol

Bilecik merkez Bahçelievler ve Ertuğrulgazi mahallelerinde kilit parke taşı yapımı çalışmaları devam ediyor. Caddeye bağlanan tüm ara sokaklarda devam eden çalışmalarla kışa hazırlık yapılıyor. Hem ulaşımın kolaylaşması adına hem de kış mevsimine hazırlanmak adına çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanıyor.