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Bilecik Belediyesi Eski Taksi Duraklarını Yeniledi

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Bilecik Belediyesi, eski otogar ve tepebaşı taksi duraklarındaki eski durak kabinlerini kaldırarak, yerlerine yenilerini yerleştirdi. Taksi duraklarında çalışan esnaf, yapılan yenileme çalışmaları için Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür etti.

Bilecik Belediyesi tarafından eski otogar ve tepebaşı taksi durağındaki eski durak kabinleri kaldırılarak, yerine yenileri konuldu.

Taksi duraklarında çalışan esnaf, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na teşekkür ederek, taleplerinin yerine getirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Yapılan yenilenmenin hem kendileri için hem de şehir için çok güzel ve önemli olduğuna dikkat çeken terminal taksi durağının esnafı, "Belediye başkanımız Subaşı'na taksi duraklarımızın yenilenmesi talebini iletmiştik. Eski bekleme duraklarımız hem küçük hem de şehrimize yakışmıyordu. Sağ olsun belediyedeki arkadaşlar yeni durakları yerlerine koyarak, elektrik ve diğer bağlantıları da yaptılar. Yeni ve geniş yerimizde halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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