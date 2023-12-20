Bilecik Belediye Başkanı V. Melek Mızrak Subaşı, taksi duraklarını ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı V. Melek Mızrak Subaşı, belediye tarafından bekleme durakları yenilenen terminal ve tepebaşı taksi duraklarının esnafını ziyaret etti.

Taksi esnafıyla sohbet eden Başkan Subaşı, yenilenen taksi duraklarının hayırlı uğurlu olması temennisini iletti. Bilecik Belediyesi'nin imkanları doğrultusunda güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğini kaydeden Başkan Subaşı, taksi esnafının talep ve görüşlerini aldı. Taksi duraklarının yenilendiği için duydukları memnuniyeti ifade eden durak esnafı, "Belediye Başkanımız Melek hanıma duraklarımızın yenilenmesi talebini iletmiştik. Kendisi de sağ olsun, bizlerin bu talebini olumlu karşıladı. Eski duraklarımız hem çok küçük hem de şehrimize yakışmıyordu. Taksi duraklarımız şimdi daha büyük ve bizler için çok güzel hale geldi" ifadelerini kullandı.

Esnafla çay içerek sohbet eden Başkan V.Subaşı, Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı. - BİLECİK