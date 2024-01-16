Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığına Cabir Sağlam atandı

Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Cabir Sağlam atandı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in belediye yaşanan rüşvet olayların ardından geçen 2022 yılında geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, ardından geçen hafta görevinden istifa etmişti. Cumartesi günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde İYİ Parti'den istifa ederek Bağımsız aday olarak Bilecik Belediye Başkan seçime giren Mustafa Sadık Kaya AK Parti ve MHP'nin desteğini alarak, belediye başkanı seçilmişti. Mustafa Sadık Kaya'nın Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Başkan Yardımcılıklarında değişikliklere devam ettiği öğrenilirken, CHP'li Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız'ın yerine CHP Belediye Meclis Üyesi iken partisinden istifa ederek bağımsız olarak Belediye Meclis üyeliği görevine devam eden Cabir Sağlam Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Cabir Sağlam, Cumartesi günü yapılan başkanlık seçiminin yapılan 3 tur oylamanın tamamında bağımsız olarak Belediye Başkanlığına aday olan Mustafa Sadık Kaya'ya İYİ Parti Meclis Üyeleri ile birlikte destek vermişti. - BİLECİK