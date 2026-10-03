Haberler

Bilecik Barosu başkanlığına 85 oy alan avukat Fuat Selbes seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Barosu başkanlığına 85 oy alan avukat Fuat Selbes seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Barosu'nun 18. Olağan Genel Kurulu'nda avukat Fuat Selbes 85 oy alarak başkan seçildi. 21 yıldır başkanlık yapan Halime Kahraman'ın aday olmadığı seçimde diğer aday avukat Emel Akan Yıldırım 79 oy aldı; Selbes, 'Bu bir bayrak devridir' dedi.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK)- Bilecik Barosu'nun 18. Olağan Genel Kurulu'nda, 85 oy alan avukat Fuat Selbes başkan seçildi. 21 yıldır Baro Başkanlığı yapan Halime Kahraman'ın aday olmadığı seçimde, diğer aday avukat Emel Akan Yıldırım 79 oy aldı. Selbes, "Bu bir bayrak devridir. Meslektaşlarımız adına daha fazla çalışacağız" dedi.

Bilecik Barosu'nun 18. Olağan Genel Kurulu, baro binasının toplantı salonunda gerçekleştirildi. Baroya kayıtlı 190 avukattan 168'inin oy kullandığı seçimde, başkanlık için avukat Fuat Selbes ile avukat Emel Akan Yıldırım yarıştı.

Selbes'in 85, Yıldırım'ın 79 oy aldığı seçimde, 4 oy geçersiz sayıldı. Baro başkanlığını 11 dönem boyunca 21 yıl sürdüren Halime Kahraman'ın aday olmadığı Genel Kurul'da, Selbes yeni başkan seçildi.

"BU BİR BAYRAK DEVRİDİR"

Seçimin ardından açıklama yapan Selbes, şunları söyledi:

"Bilecik Barosu'nun 18. Olağan Genel Kurulu'nu tamamladık. Meslektaşlarımızın takdirleriyle de güzel bir oyla aldık. Bu bir bayrak devridir. Geçmişteki 21 yıllık görev yapan Halime Başkanımıza ayrıca teşekkür ederiz. Aldığımız görevi daha ileriye götürmek niyet ve gayreti içerisindeyiz. Meslektaşlarımız adına daha fazla çalışacağız. Katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
Bu haber 84 sitede yayınlandı.
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları

Yine Fatih Terim, yine cenaze, yine olay!

Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta 2 golle kazandı

Fenerbahçe, kırmızı karta rağmen 2 gol attı ve kazandı

Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden füze! Yapay zeka detayı dikkat çekti

Dünyayı tedirgin eden hamle! Şafakla birlikte füzeleri ateşlediler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Avcılar'da geri geri gelen kamyonetin altında kalan yaşlı kadın öldü

Yaşlı kadının kahreden son anları kamerada
Türkiye'nin askeri gücü dış basında! Yunanistan'la farkı ortaya koydular

Türkiye'nin askeri gücü dünyanın dilinde! Komşuyla kıyasladılar

Donald Trump'tan 5 bin dolarlık seçim vaadi! Tek şartını açıkladı

Trump'tan bomba seçim vaadi: Her Amerikalıya...
Arjantin'den dikkat çeken karar! 311 bin euro ödeyene vatandaşlık yolu

Parayla vatandaşlık satmaya hazırlanıyorlar
Hatay’da trafik kazası: 3'ü ağır 5 yaralı

Otomobiller hurdaya döndü! Çok sayıda yaralı var
Güvercin yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi ölmüştü! 9 yıldır aranan firari hükümlü Gaziosmanpaşa'da yakalandı

Güvercin yüzünden can almıştı! Aynı mahallede yakalandı
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar

Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar