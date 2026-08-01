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Bilal Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı’nda gençlerle buluştu

Bilal Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı’nda gençlerle buluştu
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AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Kocaeli’de düzenlenen 3. İnsan Hakları Eğitim Kampı’nda Bilal Erdoğan, gençlerle bir araya geldi.

Ak Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Kocaeli'de düzenlenen 3. İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda Bilal Erdoğan, gençlerle bir araya geldi.

Ak Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı, Kocaeli Diriliş Kampı'nda ikinci gününde devam etti. Kampa; İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş katıldı. Türkiye'nin farklı illerinden 18-30 yaş arasındaki gençlerin yer aldığı kampta, insan hakları, hukuk, siyaset ve uluslararası gelişmeler üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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