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Bigadiç'te otizmli çocuklardan resim sergisi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bigadiç'te otizmli çocuklardan resim sergisi

Bigadiç'te otizmli çocuklar 15 Temmuz Demokrasi Parkında resim sergisi açtı.

BİGADİÇ, BALIKESİR (İHA) - Bigadiç'te otizmli çocuklar 15 Temmuz Demokrasi Parkında resim sergisi açtı.

Burada protokol üyeleri ve katılım sağlayan misafirler ile bir araya gelen otizmli çocuklar Hüsamettin Kayaalp ve Ebrar Kaya, Okul Müdürleri Ahmet Hamdi Kılıç, Öğretmenleri Özlem Baltacı Kılıç ile birlikte hazırladıkları resim sergisinin sunumlarını yaptılar.

Açılışa Kaymakam Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Saran, Tuncay Yıldız, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar, STK temsilcileri, otizmli çocuklar ile çocukların öğretmenleri ve aileleri katıldı. - BALIKESİR

Bigadiç'te otizmli çocuklardan resim sergisi

Bigadiç'te otizmli çocuklardan resim sergisi

Bigadiç'te otizmli çocuklardan resim sergisi

Bigadiç'te otizmli çocuklardan resim sergisi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi, 15 Temmuz, Hisarcık, Bigadiç, Yerel, Haberler

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