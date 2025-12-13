Biga'da 43 kilometrelik asfalt yol çalışması tamamlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 43 kilometrelik asfalt yol çalışması tamamlandı.

Biga ilçesinde '2025 Yatırım Programı' çerçevesinde planlanan 43 kilometrelik asfalt yol çalışması tamamlandı. 43 kilometrelik asfalt yolun 33 kilometresi sati kaplama, 10 kilometresi ise BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) ile kaplandı. Asfalt yol yapım çalışmaları stratejik öneme sahip grup yollarında hayata geçirilirken vatandaşlara konforlu güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sağlandı.

Yapılan çalışmalara yönelik açıklama yapan Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, "İlçemizin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlanan program dahilinde devam edecektir. Tüm Bigalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ÇANAKKALE