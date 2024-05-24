Biçerdöver hasat yaparken çıkan yangın 200 dönüm araziye zarar verdi
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde biçerdöverin hasat yaparken çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın, 200 dönüm arpa ve mercimek ekili alanı küle çevirdi. Yangın itfaiye ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Biçerdöver hasat yaparken sıçrayan kıvılcımlar tarlayı küle çevirdi
GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde biçerdöverin hasat yaptığı esnada sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle ekili arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 200 dönüm arpa ve mercimek ekili alanı küle çevirdi. Yangın itfaiye ve vatandaşlarca söndürüldü.
Yangın, Karkamış ilçesi kırsal Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, biçerdöverin ekili arazide hasat yaptığı esnada çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangına vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ve vatandaşların çalışması sonucu söndürüldü.
Yaklaşık 200 dönüm arpa ve mercimek ekili alanı küle çeviren yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.