BGC, Bursa Emniyet Müdürü Kadir Gökçe'yi Ziyaret Etti

Bursa Gzeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa'ya yeni atanan Emniyet Müdürü Kadir Gökçe'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, cemiyete ve Bursa basınına ilişkin bilgi veren BGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Bursa'nın köklü basın kuruluşlarına sahip olduğunu, buna paralel olarak en güçlü yerel medyanın Bursa'da görev yaptığını söyledi.

Doğru, hızlı ve tarafsız habercilikte bilgiye zamanında ulaşmanın önem taşıdığını ifade eden BGC Başkanı Kolaylı, hem polisin, hem de gazetecilerin kamu adına görev yaptıklarını belirterek, "Öncelikle BGC yönetim kurlu olarak Bursa'daki yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyoruz. Halkın haber alma özgürlüğü adına görev yapan basın mensubu arkadaşlarımız kaynağından doğru bilgi aldığında, kamuoyu doğru bilgilendiriliyor. Bu anlamda emniyet müdürlüğümüz ile basınımız arasında yıllardır süregelen doğru bilgiyi kaynağından alma anlamında işbirliği var. Bilgi akışının sağlıklı işlemesi açısından haberciler olarak bu iletişimin devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Bursa Emniyet Müdürü Kadir Gökçe'yi, BGC merkezi, Bursa Basın Müzesi, BGC Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi ve etkinlik salonlarının yer aldığı Basın Kültür Sarayı'na da davet eden BGC Başkanı Nuri Kolaylı, "Toplum yararına her konuda destekçiniz olacağız" dedi.

Ziyarette konuşan Bursa Emniyet Müdürü Kadir Gökce de, Polis Akademisi'nden 1992 yılında mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle Konya'da göreve başladığını, o günden buyana da basın mensuplarıyla kamu adına iletişim içinde olduğunu ifade eti. Son olarak 2023 yılında atandığı Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevini sürdürürken de basın çalışanlarıyla iletişimi en üst seviyede sağlama gayreti içinde olduğunu söyleyen Bursa Emniyet Müdürü Kadir Gökce, "Bursa'yı tanıma sürecini hızla tamamladım diyebilirim. Asayiş açısında nüfusa oranla oldukça iyi durumdayız. Hedefimiz başta uyuşturucu olmak üzere suça karşı gerekli mücadeleyi sürdürerek, hukuk ve Anayasa çerçevesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyede sağlamak olacak. Bu süreçte sizlerle de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi anlamında işbirliği içinde olmaya özen göstereceğiz" dedi.

Ziyarete Cemiyet Başkanı Nuri Kolaylı'nın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Işıkkent, İbrahim Öge, Barış Yankı İçöz, Hasiye Yiğitbay, Ahmet Akhan, Necat Kırbulut, Enhar Güneş, Musa Öztürk, Hurşit Topal ile Genel Sekreter Sinan Tunç katıldı. - BURSA