Haberler

Beytüşşebap'ta bağımlılık eğitimi

Beytüşşebap'ta bağımlılık eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Yeşilay Cemiyetinin temsilcileri tarafında zararlı alışkanlıkla mücadele eğitimleri verdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Yeşilay Cemiyetinin temsilcileri tarafında zararlı alışkanlıkla mücadele eğitimleri verdi.

İlçede, Yeşilay temsilcileri aile destek merkezinde çalışan usta öğretici ve öğrencilere zararlı alışkanlıklarla ilgili eğitim verdi. 1 saatlik eğitim boyunca Yeşilay tanıtımı yapıldıktan sonra ilçe genelinde yapılan faaliyetlerin tanıtımı yapıldı. Aile destek merkezi koordinatörü Sevilay Ataman, verilen eğitimin çok verimli geçtiğini söyledi. Ataman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın 2026 yılı bağımsızlık yılı ilan etmesiyle ilçemizde faaliyet gösteren Yeşilay cemiyeti temsilcileriyle ortaklaşa bir eğitim semineri düzenledik. Bu düşüncede kadınlarımıza Yeşilay eğitimi ve bağımlılıkla mücadele modülleri anlatıldı. Bu tür eğitimler çok verimli geçiyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: 'Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..'

"Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama.."
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti