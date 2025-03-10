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Beytüşşebap'ta Öğretmen ve Öğrencilerle İftar Programı

Beytüşşebap'ta Öğretmen ve Öğrencilerle İftar Programı
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Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Alay Komutanı Albay Hüseyin Serin ve diğer yetkililerle birlikte köy okullarında görev yapan öğretmenler ve yurtlarda kalan öğrencilerle iftar yaptı. Taşkıran, eğitimdeki eksiklikleri gidermek için çalıştıklarını belirterek, yeni atanmış öğretmenlerle tanışmanın faydalı olduğunu vurguladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı, öğretmen ve öğrencilerle iftarda buluştu.

Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Alay Komutanı Albay Hüseyin Serin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rahmi Serkan Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Özdemir, Ayvalık köyündeki Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Köy okullarında görev yapan öğretmen ve yurtlarda kalan öğrencilerle iftar açıldı. Kaymakam Taşkıran, ilçede eğitim veren öğretmenlerle yakından ilgilendiklerini belirterek, "Hangi okulda bir eksiklik var gidermeye çalışıyoruz. Ramazan ayında öğretmenlerin düzenlediği programa davet edildik. Yeni atanan öğretmen arkadaşlarımız var onlar içinde iyi olmuş oldu. Civar köy okullarından gelen bütün öğretmenler tanışma şansı oldu. Bu tür faaliyetlerin devamlılığı hepimiz için iyi olacaktır" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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