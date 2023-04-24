Beytüşşebap ilçesine ilk defa bir otobüs firması sefer düzenleyecek

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ilk defa otobüs firması şube açacak ve ilçeye ilk kez otobüsler giriş yapacak.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ilk defa otobüs firması şube açacak ve ilçeye ilk kez otobüsler giriş yapacak.

Firma sahibi İrem Bayram, beraberindeki heyetle ilk defa Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine geldi. Şimdiye kadar otobüs firmaların gelmediği ilçeye artık otobüsler gelip yolcu taşımacılığına başlayacak. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ve Antalya güzergahı için 4 otobüs ve onlarca şube açan firma sahibi, Beytüşşebap ilçesi içinde sefer düzenleyeceklerini söyledi.

Hakkari, Yüksekova, Çukurca, Beytüşşebap, Uludere, Şırnak, Cizre, Nusaybin, Kızıltepe, Viranşehir, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin ve Antalya güzergahı için günde iki otobüs gidiş-geliş yaparak vatandaşlara hizmet verecek. Bu adımla ilk defa Beytüşşebap ve Çukurca sınırda kalan ilçelere otobüsler gidip gelecek. İrem Bayram, firma olarak hiç gidilmeyen yerlere seferler açtıklarını söyledi. Uzakta kalmış yerlere hizmet vermeye çalıştıklarını ifade eden Bayram, "İki yıldır Hakkari ve ilçelerine hizmet veriyoruz. Bu yıl Şırnak güzergahı hizmet vermeyi başladık. Şimdiye kadar otobüs firmalarının gelmediği bir ilçe; inşallah Yüksekova Hakkari, Çukurca, Beytüşşebap, Uludere ve Şırnak güzergahına hizmet vereceğiz. Bugün Hakkari'den çıkan aracımız seferine başladı. Çok keyifli ve heyecanlıyız. Kıymeti anlaşılan bir bölge, bu yüzden buradakilere hizmet vermekten mutluluk duyacağız" dedi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, huzur ortamının sağlanmasıyla beraber Beytüşşebap'ın artık tur rotaları içerisine alındığını ve tur düzenleyenlerin geldiğini kaydetti. Beytüşşebap'ta ilk defa otobüs firmaları hizmet vereceğini aktaran Başkan Aşan, "Bugün de bölgemizin gururu bir firmanın CEO'su burada bizleri çok mutlu etti. Şahsım, kurumum ve ilçem adına çok teşekkür ederim. Eskiden otobüse yetişmek için bir gün önceden gitmesi gerekiyordu. Artık bu sorun kalkıyor. İlçemizin nüfusunun 5 katı başka illerde bu yüzden çok gidiş gelişler oluyor. Yolun bittiği yer değil, yolun başladığı bir yer. Beytüşşebaplı hemşehrilerimiz artık rahat ve konforlu bir yolculuk yaparak buradan başka bölgelere gidebilecek" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK