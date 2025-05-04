Beypazarı'nda Kuraklık Nedeniyle Yağmur Duası

Beypazarı'nda Kuraklık Nedeniyle Yağmur Duası
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşlar, ilkbahar mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle yağmur duasına çıktı. Duanın ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşlar, ilkbahar mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Beypazarı ilçesinde vatandaşlar, kurak geçen mevsim nedeniyle çıktıkları yağmur duasında tekbir getirdi. Köy mezarlığı yakınlarında yapılan duanın ardından vatandaşlara yemek ikram edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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