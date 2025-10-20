Beypazarı'nda 'Bir Okul, Bin Umut Gazze' Hayır Panayırı Düzenlendi

Haberler

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen 'Bir Okul, Bin Umut Gazze' hayır panayırı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu'nun katılımıyla açıldı. Etkinlikten elde edilecek gelirin Gazze'deki öğrencilere destek amacıyla kullanılacağı belirtildi. Aynı zamanda, ilçedeki diğer okullarda da benzer etkinliklerin yapılacağı ifade edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi bahçesinde "Bir Okul, Bin Umut Gazze" hayır panayırı gerçekleştirildi.

Beypazarı'ndaki Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen hayır panayırının açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ve Şube Müdürü Hülya Yüzgeç tarafından yapıldı. Uslu, etkinlikte yapılan çalışmalardan bahsederek, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anaokulu, Şehit Kemal Duman İlkokulu, Rüstempaşa İlkokulu ve Çayırlıoğlu İlkokulu'nda da benzer etkinliklerin devam ettiğini belirtti. Uslu, ayrıca 21 Ekim'de Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi, Tolunay Özaka Sağlık Meslek Anadolu Lisesi ve Beypazarı Anadolu Lisesi'nde etkinliklerin süreceğini ifade etti. Etkinlikten elde edilecek gelir, Gazze'deki öğrencilere destek için kullanılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
