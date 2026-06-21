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Beyoğlu'nda sınava geç kalan öğrenciyi zabıta motosikletle yetiştirdi

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İstanbul Beyoğlu'nda üniversite sınavına geç kalan bir öğrenci, zabıta ekibinin motoruyla kapının kapanmasına dakikalar kala sınava yetiştirildi. Öğrencinin annesi gözyaşlarıyla zabıtaya sarılarak teşekkür etti.

Beyoğlu'nda üniversite sınavına geç kalan öğrenciyi zabıta ekibi motorla yetiştirdi. Öğrencinin annesi gözyaşlarıyla zabıtaya sarılarak teşekkür etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Beyoğlu Gümüşsuyu Kampüsü'nde üniversite sınavına girecek bir öğrenci geç kalınca, zabıta seferber oldu. Öğrenciyi motoruna alan zabıta, kapının kapanmasına dakikalar kala sınava yetiştirdi. Sınava yetişen öğrencinin annesi gözyaşlarıyla zabıtaya sarılara teşekkür etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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