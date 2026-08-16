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Beylikova'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Şenliği

Beylikova'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Şenliği
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Eskişehir Beylikova'da İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği Yaz Kur'an Kursları Kapanış Şenliği, öğrenci ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti. Dereceye giren öğrencilere ödüller verildi, etkinlik hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Kapanış Şenliği, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, İl Müftülüğü Şube Müdürü Cemil Pamuk, kurum amirleri, din görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Yaz boyunca süren kurslar kapsamında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma, Bilgi Yarışması ve Hadis Ezberleme yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Sportif ve sosyal etkinliklerle renklenen organizasyonda öğrencilere ikramlar sunulurken, şenlik çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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