Beylikova'da Yaz Kur'an Kursları Kapanış Şenliği

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Kapanış Şenliği, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, İl Müftülüğü Şube Müdürü Cemil Pamuk, kurum amirleri, din görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Yaz boyunca süren kurslar kapsamında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma, Bilgi Yarışması ve Hadis Ezberleme yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Sportif ve sosyal etkinliklerle renklenen organizasyonda öğrencilere ikramlar sunulurken, şenlik çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı