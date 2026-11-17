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Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen aşçılık kursu kapsamında 'Et Yemekleri Dönem Sonu Değerlendirme Etkinliği' gerçekleştirildi.

Beylikova Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan aşçılık kursuna katılan kursiyerler, dönem boyunca öğrendikleri tarifleri hazırlayarak değerlendirme etkinliğinde bir araya geldi. Programa katılan Beylikova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Günyüzü, usta öğreticiler, yöneticiler ve kursiyerlerle görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı