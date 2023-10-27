Beylikova bayraklarla donatılacak

Beylikova'da Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel kutlamalar çerçevesinde ilçenin bayraklarla donatılmasını isteyen Belediye Başkanı Özkan Alp, esnafa ücretsiz bayrak dağıttı.

Cumhuriyet Bayramı'na 2 gün kala ülkenin dört yanında kutlama hazırlıkları sürerken, sokak ve caddeler Türk bayrakları ve çeşitli süslemeler ile donatıldı. Hem vatandaşlar hem de yöneticiler Cumhuriyetin 100'üncü yılı hazırlıklarını tamamlamaya başladı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında etkili bir kutlama yapmak isteyen Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçe esnafına ücretsiz Türk bayrağı dağıttı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ilçeyi bayraklarla donatmak istediklerini belirten Başkan Alp, "Cumhuriyet Bayramı'na 2 gün kaldı. Bu bayramda ülkemiz 100 yaşına girecek. Tüm vatandaşlar gibi bizler de çok mutlu ve heyecanlıyız. Bu bayramda ilçemizi Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır bir şekilde süslemek istedik. Bu sebeple ilçe esnafımıza Türk bayrakları dağıttık. Yapılan çalışmadan dolayı esnafımız çok mutlu olduklarını söyledi. Bizler de çok mutlu olduk. Cumhuriyet Bayramımızın kutlu olmasını diliyor, ilelebet sürmesini diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR