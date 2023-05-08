Beylikova ayçiçeğinde zirveye oynuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projeleri ile ülkemizde bulunan belediyeler arasında en çok yağlık ayçiçeğini Beylikova Belediyesi yetiştirecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projeleri ile ülkemizde bulunan belediyeler arasında en çok yağlık ayçiçeğini Beylikova Belediyesi yetiştirecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi ile desteklenen 'Beylikova Atıl Arazilerini Ayçiçeği Sarısına Boyuyoruz Projesi' çerçevesinde bin dekar arazide yağlık ayçiçeği tohumu ekildi. Ayrıca 'Alternatif Yem Bitkisi Silajlık Sorgum Yetiştiriciliği Projesi' ile 500 dekar alana silajlık sorgu tohumu ekildi. Tohum ekim törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Beylikova Kaymakamı Saliha Karataş, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp katıldı.

"4 milyon metrekare atıl tarım arazisine çeşitli gıda ürünleri ekiyoruz"

Ekim töreninde konuşan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi ve asrın felaketi bize gıda ve suyun önemini bir kez daha hatırlattı. Eskişehir Porsuk Çayı'nın kışın boşa akan sularını, Beylikova Belediyesi'ne işletmesi devredilen DSİ Beylikova Sulama Barajı'na depoluyoruz. Kendi cazibesiyle 23 bin dekar kıraç tarım arazisi suya kavuştu. Şimdi ise DSİ'ye ait 4 milyon metrekare atıl tarım arazisine çeşitli gıda ürünleri ekiyoruz. Yapılan projelerle 500 kilogram ayçiçeği tohumu ile bin 680 kilogram sorgum desteği Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlandı. Bu tohumlar, Beylikova Belediyesi tarafından bin 500 dekar atıl tarım arazisine ekilerek ülkemiz ekonomisine kazandırıldı. Ülkemize, şehrimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun." - ESKİŞEHİR