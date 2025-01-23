Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de Yoğun Sis Etkili Oldu

Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgesinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle sürücülerin görüş mesafeleri de düştü.

İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah erken saatlerde yoğun sis etkili oldu. Etkili olan sis hadisesi nedeniyle trafikte sürücülerin görüş mesafesi düştü. Yolda yürüyen bazı vatandaşlar sis içinde adeta kaybolurken kuşların ise direklerin üstlerinde bekledikleri görüldü. - İSTANBUL