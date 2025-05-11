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Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 57 Yaralı

Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 57 Yaralı
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından Beylikdüzü'nde yaşanan metrobüs kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Güner, "Dün Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 57 vatandaşımız hastanelerimize nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 54 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 3 vatandaşımızın hastanedeki tedavileri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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