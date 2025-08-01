Beykoz'da Dalga Boyu Yüksekliği Nedeniyle Denize Girmek Yasaklandı

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İstanbul'un Beykoz ilçesinde, dalga boyu yüksekliği nedeniyle 31 Temmuz ile 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında denize girmek yasaklandı. Beykoz Kaymakamlığı konuyla ilgili resmi açıklama yaptı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dalga boyu yüksekliği sebebiyle 4 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz sınırlarında 4 gün boyunca denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 31.07.2025 Perşembe, 01.08.2025 Cuma, 02.08.2025 Cumartesi, 03.08.2025 Pazar günlerinde denize girmek yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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