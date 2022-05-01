Beykoz'da bayram öncesi yaşlıların yüzünü güldüren hizmet

Beykoz Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) ekipleri, ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli ve kendi işini yapamayan ilçe sakinlerinin evlerini tepeden tırnağa temizleyerek yaşlılara hizmet sağlıyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla temizlik ekipleri, belirlenen evlerde bayram temizliği yaptı.

Beykoz Belediyesi, 65 yaş üstü, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde temizlik hizmeti vermeye devam ediyor. AKDEM ekipleri, yaşlılık, fiziksel güçsüzlük, sağlık sorunları ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle temizliğini yapamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi kimselere ücretsiz olarak evde temizlik hizmeti sağlıyor. Düzenli olarak ziyaretler gerçekleştiren ekipler, ziyaret ettikleri tüm evi temizliyor, hijyenik ve düzenli hale getiriyor. 184 eve hizmet veren Beykoz Belediyesi temizlik ekipleri, günde 6 evi temizleyerek yaşlılara hizmet veriyor.

"Beni güzelleştirip gidiyorlar"

Beykoz Belediyesi temizlik ekiplerinin düzenli olarak evine temizliğe gittiği engelli vatandaş Hatice Semiha Kırcı, "Ayda bir kere temizliğe geliyor arkadaşlar sağ olsunlar, hiç kaçırmıyorlar ve temiz iş yapıyorlar. Benimle çok iyi anlaşıyorlar. İş bitince bana soruyorlar, 'Beğendin mi? Yapmamızı istediğin başka bir şey var mı?' Sağ olsunlar hepsiyle aram da iyi. Ben memur emeklisiyim, yüzde 93 engelliyim. Sağ gözüm görmüyor, ellerim titriyor. 15 senedir ayağım kesik olduğu için de yürüteç kullanıyorum. Temizlik ekibinden çok memnumum. Saçlarımı kesiyorlar, tırnaklarımı kesiyorlar ve kaşlarımı alıyorlar. Beni güzelleştirip gidiyorlar" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel