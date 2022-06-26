BEYKOMDER Başkanı İbrahim Uğur Çakır güven tazeledi Kumluca Beykonak Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (BEYKOMDER) Başkanlığına İbrahim Uğur Çakır yeniden seçildi. Kumluca Beykonak Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (BEYKOMDER) Başkanlığına İbrahim Uğur Çakır yeniden seçildi. Dernek binasında yapılan seçimli Olağan Genel Kurul toplantısına katılan 36 Üyeden 24 ünün oyunu alan mevcut Başkan İbrahim Uğur Çakır, yeniden başkan seçildi. Beykonak Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanlık seçiminlerinde Başkan Yardımcısı Osman Turan olurken, Muhasip Üye Mustafa Deniz Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Zahmacı-Murat Töngüçlü olarak belirlendi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Yerel İbrahim Uğur Beykonak Kumluca Yerel Haberler

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