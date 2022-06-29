Beyazay Derneği Adıyaman Şubesinin açılışı yapıldı Türkiye Beyazay Derneği Adıyaman Şubesi düzenlenen törenle açıldı. Türkiye Beyazay Derneği Adıyaman Şubesi düzenlenen törenle açıldı. Şubenin açılış törenine, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Yeşilay Bölge Koordinatörü Hakan Özöncel ve derneğin üyeleri katıldı. Ümmü Gülsüm Öncel Ateş'in başkanlığını yaptığı Türkiye Beyazay Derneği Adıyaman Şube açılışında konuşan Genel Başkan Lokman Ayva, "Derneğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada çok güzel hizmetler yapılacak inşallah. Bizler hizmet için buradayız. Derneğimizin yer tahsisi için bizlere destek veren Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Süleyman Kılınç Lokman Ayva Adıyaman Yerel Haberler

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