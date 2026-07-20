Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik Vali Yardımcılığı görevine atanan Betül Büyükkılıç, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından makamda kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik Vali Yardımcılığı görevine atanan Betül Büyükkılıç, görevine başlamasının ardından Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen kabulde, kentte yürütülen kamu hizmetleri ile kurumlar arası koordinasyon çalışmaları ele alındı. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve vatandaş odaklı yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulurken, kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

Vali Sözer, Bilecik'te yürütülecek kamu hizmetlerinde uyumlu çalışma anlayışının önemine dikkat çekerek, yeni görevine başlayan Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç'a başarı dileklerini iletti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı