Besni'de yalnız yaşayan yaşlılar 'Çınarlara Nefes Ol' etkinliğinde fidan aldı

Besni'de yalnız yaşayan yaşlılar 'Çınarlara Nefes Ol' etkinliğinde fidan aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 'Çınarlara Nefes Ol' etkinliğiyle yalnız yaşayan yaşlılara fidan dağıttı. Fidanlar bakımlarını üstlenmeleri için teslim edilirken etkinlikle yaşlıların sosyal hayata katılımı ve çevre bilinci desteklenmek istendi.
Adıyaman'ın Besni ilçesi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, "Çınarlara Vefa Projesi" kapsamında ilçede yalnız yaşayan yaşlı bireylere yönelik "Çınarlara Nefes Ol" etkinliği çerçevesinde fidan dağıtıldı.
"Çınarlara Nefes Ol" adıyla gerçekleştirilen etkinlikle yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi, doğayla bağlarının güçlendirilmesi ve çevre bilincinin artırılması amaçlandı.
Etkinliğin aynı zamanda yalnız yaşayan yaşlıların kendilerini değerli hissetmelerine katkı sunması hedeflenirken, yaşlılara fidanların bakımlarını üstlenmeleri için fidanlar teslim edildi.