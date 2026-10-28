Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Besni'de yalnız yaşayan yaşlılar 'Çınarlara Nefes Ol' etkinliğinde fidan aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Besni'de yalnız yaşayan yaşlılar 'Çınarlara Nefes Ol' etkinliğinde fidan aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 'Çınarlara Nefes Ol' etkinliğiyle yalnız yaşayan yaşlılara fidan dağıttı. Fidanlar bakımlarını üstlenmeleri için teslim edilirken etkinlikle yaşlıların sosyal hayata katılımı ve çevre bilinci desteklenmek istendi.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, "Çınarlara Vefa Projesi" kapsamında ilçede yalnız yaşayan yaşlı bireylere yönelik "Çınarlara Nefes Ol" etkinliği çerçevesinde fidan dağıtıldı.

"Çınarlara Nefes Ol" adıyla gerçekleştirilen etkinlikle yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi, doğayla bağlarının güçlendirilmesi ve çevre bilincinin artırılması amaçlandı.

Etkinliğin aynı zamanda yalnız yaşayan yaşlıların kendilerini değerli hissetmelerine katkı sunması hedeflenirken, yaşlılara fidanların bakımlarını üstlenmeleri için fidanlar teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Eskişehir'de 3 kişi bin 950 TL'lik döner hesabını ödemeden kaçtı iddiası! Masada kalan kadın çitlerden atladı

Döneri yiyip ATM bahanesiyle kalktılar! Kadın çitten atladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü

İsrail'de sandıktan çıkan tablo Filistinlileri sokağa döktü
Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara evinde kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Görevdeki kaymakam evinde fenalaştı! Hastanede kurtarılamadı
Motosiklet sürücüsünün kahreden sonu! Geriye bu görüntüler kaldı

Kahreden son kör noktada geldi! Geriye bu görüntüler kaldı
Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak

Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili yeni açıklama

Jülide Kural: Kadir’e emek veren tek yeğeni Gül’dü
Karamürsel'de 7 katlı apartmanın kolon ve kirişlerinden ses geldi! 33 kişi tahliye edildi

Kolonlardan gelen sesler korkuttu! 33 kişi evini terk etti
Duyanlar şaşıp kalıyor! Aracını sucuk ile takas etti

Bu nasıl ticaret? Duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor