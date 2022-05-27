Besni'de "Nükleer Enerji" söyleşisi gerçekleştirildi - Haberler

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Besni'de "Nükleer Enerji" söyleşisi gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Besni'de 'Nükleer Enerji' söyleşisi gerçekleştirildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, TUBİTAK Bilim söyleşileri dahilinde "Akkuyu NES Özelinde Nükleer Enerji" konulu söyleşi düzenledi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, TUBİTAK Bilim söyleşileri dahilinde "Akkuyu NES Özelinde Nükleer Enerji" konulu söyleşi düzenledi.

Besni Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezinde, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Kağan Köksal tarafından yapılan söyleşiye Besni Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Şube Müdürü Adil Kahya ve öğrenciler katıldı.

TUBİTAK Bilim Söyleşileri içerisinde yapılan söyleşide, ülkemizin ilk nükleer enerji santrali olacak olan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali konu alınarak, nükleer enerjinin öğrencilerle tartışılması hedeflendi. Katılımcılara nükleer enerji santrallerinin çalışma mantığı, avantaj-dezavantajları ve ülkemize katkıları konuşuldu. Toplum özelinde öğrencilerde oluşan yanlış algı ve bilgi kirliliği Dr. Oğuz Kağan Köksal tarafından giderilmeye çalışıldı. Söyleşi sonunda öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Öğrencilerin ilgisinden memnun olduğunu belirten Kağan, yapılan toplantıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Besni Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ise, Dr. Oğuz Kağan Köksal'a teşekkürlerini bildirerek, kendisine teşekkür plaketi takdim etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman, TUBİTAK, Nükleer, Enerji, Yerel, Haberler

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