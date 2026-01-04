Haberler

Besni'de kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Adıyaman'ın Besni ilçesi iki gündür süren kar yağışı ile beyaza bürünerek görsel bir şölen sundu. Ağaçlar, park alanları ve sokaklar karla kaplanırken, çocuklar kardan adam yaparak eğlendi. Esnaflar kar temizliği yaparak günlük hayatın akışını sağlamaya çalıştı, yetkililer ise buzlanma konusunda uyardı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı, ilçe genelinde kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Beyaza bürünen kentte ağaçlar ve park alanları adeta görsel bir şölen sundu. Karla kaplanan sokaklar, kış manzaralarını seven vatandaşların ilgisini çekti.

Esnaflar sabahın erken saatlerinden itibaren iş yerlerinin önünde kar temizliği yaparak günlük hayatın aksamaması için çaba gösterirken, vatandaşlar ise yürüyüş yaparak karın keyfini çıkardı. Özellikle kent merkezinde oluşan manzaralar, birçok kişi tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Çocuklar için ise kar, eğlencenin adresi oldu. Mahalle aralarında ve park alanlarında bir araya gelen çocuklar kardan adam yapıp kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Aileler çocuklarının sevincine ortak olurken, ortaya renkli ve neşeli görüntüler çıktı.

Yetkililer, kar yağışının yer yer devam edebileceğini belirterek vatandaşları buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Besni'de kışın güzelliklerini yansıtan bu manzaraların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
