Besni'de Dört Mevsimi Yaşatan Hava Durumu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hava durumu adeta dört mevsimi bir arada yaşatıyor.

Sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan karla karışık yağmur, yer yer dolu ve sağanak yağmurla birlikte kentte farklı hava olayları gözlemlendi.

Dolu yağışının etkisiyle ilçe merkezi ve birçok bölge beyaza bürünürken, vatandaşlar aniden değişen hava şartları karşısında şaşkınlık yaşadı. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur ve dolu, kısa süre içinde yerini güneşli havaya bıraktı.

Ani hava değişimleriyle birlikte hava sıcaklığı da yer yer hissedilir derecede düştü. Vatandaşlar özellikle sabah saatlerinde soğuk hava ile karşılaşırken, gün içinde güneşin açmasıyla sıcaklık tekrar yükseldi. Besni'de gün içinde yaşanan bu ani değişimler, "Bir günde dört mevsimi yaşadık" yorumlarına neden oldu. - ADIYAMAN