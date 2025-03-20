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Besni'de Dört Mevsimi Yaşatan Hava Durumu

Besni'de Dört Mevsimi Yaşatan Hava Durumu
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur, dolu ve sağanak yağmurla birlikte hava durumu aniden değişti. Vatandaşlar, gün içinde yaşanan hava olaylarına şaşırdı ve 'Bir günde dört mevsimi yaşadık' yorumları yapıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hava durumu adeta dört mevsimi bir arada yaşatıyor.

Sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan karla karışık yağmur, yer yer dolu ve sağanak yağmurla birlikte kentte farklı hava olayları gözlemlendi.

Dolu yağışının etkisiyle ilçe merkezi ve birçok bölge beyaza bürünürken, vatandaşlar aniden değişen hava şartları karşısında şaşkınlık yaşadı. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur ve dolu, kısa süre içinde yerini güneşli havaya bıraktı.

Ani hava değişimleriyle birlikte hava sıcaklığı da yer yer hissedilir derecede düştü. Vatandaşlar özellikle sabah saatlerinde soğuk hava ile karşılaşırken, gün içinde güneşin açmasıyla sıcaklık tekrar yükseldi. Besni'de gün içinde yaşanan bu ani değişimler, "Bir günde dört mevsimi yaşadık" yorumlarına neden oldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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