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Besni Akpınar Köyü'nde çamurlu ve çukurlu yollar için vatandaşlar çözüm bekliyor

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Besni Akpınar Köyü'nde çamurlu ve çukurlu yollar için vatandaşlar çözüm bekliyor
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Akpınar Köyü'nde yolların çamur ve çukurlarla kaplanması vatandaşların tepkisini çekti. Araçlarıyla ilerlemekte zorlanan köylüler, sürücüler ve yayalar için sorun oluşturan yolların bir an önce bakım ve onarımdan geçirilmesini istiyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Akpınar Köyü'nde yolların çamur ve çukurlarla kaplanması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Besni ilçesine bağlı Akpınar Köyü içindeki yolların bozuk ve kullanılamaz hale geldiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Özellikle yağışların ardından çamurla kaplanan ve çukurların oluştuğu köy içi yollarında vatandaşlar ulaşımın güçlükle sağlandığını dile getirdi. Araçlarıyla köy içerisinde ilerlemekte zorlandıklarını belirten vatandaşlar, günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Vatandaşlar, yolların mevcut durumunun hem sürücüler hem de yayalar için sorun oluşturduğunu belirterek, gerekli bakım ve onarım çalışmalarının bir an önce yapılmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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