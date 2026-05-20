Beşiktaşlılardan saldırıda yaralanan öğrenci Mustafa Aslan'a anlamlı ziyaret

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda çıkan silahlı saldırıda ağır yaralanan ve 35 gündür KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 11 yaşındaki Mustafa Aslan'ın babasına Beşiktaş taraftarlarından moral ziyareti gerçekleştirildi.

Beşiktaş Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelerek küçük taraftar Mustafa Aslan'ın ailesiyle bir araya geldi. Ziyarette, Mustafa Aslan'ın babası Hasan Aslan'a Beşiktaş forması hediye edilirken, siyah-beyazlı taraftarlar küçük çocuğun bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

"İstanbul'da stadyumumuzda ağırlayıp müzemizi gezdireceğiz"

Beşiktaş Dostluk Grubu Başkanı Hacı Demir, "Bugün Mustafa kardeşimize manen yanında olduğumuzu ve dualarımızla da kendisinin yanında olduğumuzu iletmek adına Hasan kardeşimizin yanına geldik ve dualarımızı ilettik. Sağlığına kavuşacak inşallah biz onu İstanbul'da stadyumumuzda ağırlayıp müzemizi gezdireceğiz" dedi.

"Çocuğum inşallah iyileşecek, Beşiktaş'ın maçına gideceğiz"

Mustafa Aslan'ın babası Hasan Aslan ise, "Dua eden herkesten Allah razı olsun, herkesten dua bekliyoruz. Çocuğum Beşiktaşlı. İnşallah iyileşecek Beşiktaş'ın maçına gideceğiz" diye konuştu.

Beşiktaşlılar Kahramanmaraş Dernek Başkanı Murat Çavuşoğlu da "En kısa zamanda inşallah Mustafa iyileşecek, Allah'ım şifa versin" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı