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Beşiktaş'ta Sivas Katliamı Anması

ANKA - Yerel
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Beşiktaş'ta Sivas Katliamı Anması

Sivas Katliamı’nda hayatını kaybeden 33 aydın, Beşiktaş Cemevi ve Mustafa Kemal Merkezi’nde düzenlenen programlarla anıldı.

Sivas Katliamı'nda hayatını kaybeden 33 aydın, Beşiktaş Cemevi ve Mustafa Kemal Merkezi'nde düzenlenen programlarla anıldı.

Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne katılanların konakladığı Sivas Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 2 Temmuz 1993'te 33 aydının katledilişinin 29. yılında Beşiktaş'ta bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinliklerin ilki Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi'ndeki Unutmamak Müzesi'nde, ikincisi Beşiktaş Cemevi'nde yapıldı. Anma törenlerinde, katledilen 33 aydın, yazar ve sanatçı için hazırlanan anma köşesine karanfiller bırakıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Sivas Katliamı için yayınladığı mesajında "Sivas Katliamı'nın 29. yılında, Madımak'ta katledilen aydınlarımızı ve sanatçılarımızı hasretle anıyoruz. Yaraları birlikte saracak, aydınlık bir geleceği hep beraber kuracağız" dedi.

ANKA / Yerel

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