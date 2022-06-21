Beşiktaş'ta çocuklara özel kısa film atölyesi düzenlendi

Beşiktaş Belediyesi, "Benim Filmim Beşiktaş" temalı 9 ve 12 yaş arası çocuklara yönelik, 4 haftalık kısa film atölyesi düzenledi. Oyuncu, senarist ve oyuncu koçu İbrahim İris'in katılımıyla gerçekleşen atölyenin galasında çocuklar, kendi tasarladıkları filmleri galada gösterime sundu.

Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği "Benim Filmim Beşiktaş" temalı 4 haftalık kısa film atölyesi sona erdi. 9-12 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştirilen atölye kapsamında senaryo yazımı, çekim teknikleri, video kurgu gibi kısa film süreçleri uygulamalı olarak gösterildi. Oyuncu, senarist ve oyuncu koçu İbrahim İris'in katılımıyla gerçekleşen kısa film atölyesi, çocukların hikayelerini ve yaşadıkları yeri kendi bakış açılarıyla filme dönüştürmelerine imkan sağladı.

OYUNCU ÜNAL YETER KONUK OLARAK ÇOCUKLARIN FİLMLERİNE DESTEK VERDİ

Çocukların bu süreçte Beşiktaş'a kendi pencerelerinden baktığı atölyenin sonunda özgün yapımlar ortaya çıkaran çocuklar, filmlerini Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde galada gösterime sundu. Gösterime BKM Güldür Güldür ekibinden oyuncu Ünal Yeter de konuk olarak çocukların filmlerine destek verdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"4 kısa filmden oluşan "Benim Filmim Beşiktaş'ın galasını gerçekleştirdik. 15 çocuğumuzun atölyeye katılarak çektiği kısa filmlerde oyuncu, senarist ve yönetmen kendileriydi"

Demirören Haber Ajansı / Yerel