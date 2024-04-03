Beşiktaş Gayrettepe'de yangında hayatını kaybeden Şivan Dolu son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş Gayrettepe'de gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden Şivan Dolu, Sarıyer'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende gözyaşlarını tutamayan acılı ablayı yakınları sarılarak teselli etti.

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'taki 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katındaki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor. Yanan gece kulübünde 10 yıldır çalıştığı öğrenilen Şivan Dolu (44) için de cenaze töreni düzenlendi. Sarıyer İmam Hüseyin Cemevi'nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, Dolu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Acılı ablayı yakınları teselli etti

Gözyaşlarını tutamayan abla Züleyha Dolu'yu yakınları sarılarak teselli etmeye çalıştı. Aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Şivan Dolu'nun cenazesi, törenin ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL