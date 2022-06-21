Beşevler-Vezirhan karayolunda yapım ve genişletme çalışmalarına başlanıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşevler-Vezirhan karayolunda yapım ve genişletme çalışmalarına başlanıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Beşevler-Vezirhan karayolunda yapım ve genişletme çalışmalarına başlanıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yıllardır sorun olan Beşevler-Vezirhan istikametinde yol yapım ve genişletme çalışmalarına başlanıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yıllardır sorun olan Beşevler-Vezirhan istikametinde yol yapım ve genişletme çalışmalarına başlanıldı.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce alanda incelemelerde bulundu. Yolun medeniyet olduğunu ve herkese nasip olmayacağını söyleyen Başkan Suer, "Yılların çözüm bekleyen bir problemine daha neşter vuruyoruz. Söz verdiğimiz gibi Beşevler-Vezirhan istikametinde yol yapım ve genişletme çalışmalarına başlıyoruz. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'müz ekipleriyle birlikte sahada incelemelere bulunduk. Kurban Bayramı'ndan hemen sonra başlayacak olan yol yapım çalışmalarını inşallah kısa sürede tamamlayarak, söz konusu alandaki yolumuzu daha geniş, kullanışlı ve daha emniyetli bir hale getireceğiz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title