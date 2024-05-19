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Berlin Kültürler Karnavalı Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Berlin Kültürler Karnavalı, renkli görüntülere sahne oldu. Türk mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtinde gerçekleştirilen karnavalda, 59 araç ve 3 bin 500 kişi geçit töreni düzenledi. Karnavalı binlerce kişi takip etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 26.'sı düzenlenen Berlin Kültürler Karnavalı renkli görüntülere sahne oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Berlin Kültürler Karnavalı'nın 26.'sı düzenlendi. Türk mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtinde gerçekleştirilen karnavalda, 59 araç ve 3 bin 500 kişi geçit töreni düzenledi. Karnavalı binlerce kişi takip etti. Geçtiğimiz cuma günü başlayan karnaval için Blücherplatz Meydanı'na kurulan dev sahnelerde farklı kültürlerden müzik grupları sahne aldı. Ziyaretçiler, karnaval kapsamında kurulan yüzlerce stantta satılan farklı kültürlerin yiyecek, içecek ve tatlılarının tadına baktı.

Mehringdamm ve Hermannplatz arasında yer alan Gneisenau ve Hasenheide Caddeleri sabah saatlerinde trafiğe kapatılarak geçit töreni için hazırlandı. Öğle saatlerinde başlayan geçit töreninde, Kore, Çin, Gana, İran, Bolivya, Peru, Nepal gibi dünyanın dört bir yanından 59 farklı grup tören arabaları üzerinde kendi kültürlerinden müzik, dans, performans, görsel sanatlar ve akrobasi gösterileri sergiledi. Dünyanın hemen her yerinden katılımcının yer aldığı geçit töreninde, Brezilya'nın ünlü samba dansından, Çin'in aslan dansına kadar çok sayıda performans sergilendi. Karnaval, bugün gerçekleştirilen geçit töreniyle sona erdi.

Berlin'in en büyük sosyal ve kültürel etkinliği

Berlin Kültürler Karnavalı, her yıl Pentekos Bayramı'na denk gelen hafta sonu düzenleniyor. Pazartesi günleri resmi tatil olduğu için karnaval cuma akşamı üç gün sürecek olan sokak şenlikleriyle başlıyor. Pazar günü karnaval geçit töreniyle zirve noktasına ulaşıyor ve pazar akşam saatlerinde sona eriyor. Karnaval süresince dört gün boyunca Berlinliler ve turistler başkentin kozmopolit, uluslararası, dinamik, canlı, çeşitli ve renkli yönünü deneyimleme fırsatı buluyor. Berlin Kültürler Karnavalı, Berlin'in en büyük sosyal ve kültürel etkinliği olarak biliniyor.

Irkçı saldırılara karşı bir sembol olarak başladı

1996 yılında, ırkçı saldırılara karşı bir sembol olarak başlayan ve düzenli olarak her yıl gerçekleştirilen karnaval, 3 yıl Covid-19 pandemisinin ardından geçen sene yeniden düzenlenmeye başladı. 2023 yılında, karnaval bütçesindeki 500 bin euroluk eksiklik nedeniyle bir ara sonlandırılması gündeme gelse de, son anda ayrılan ek kaynakla 2024 ve 2025 yılları için Berlin Kültürler Karnavalı'nın yapılması garanti altına alındı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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