Haberler

Bergama Tiyatro Festivali yedinci kez düzenlenecek

Bergama Tiyatro Festivali yedinci kez düzenlenecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bergama Tiyatro Festivali, bu yıl yedinci kez düzenlenecek. Üç gün sürecek festivalin açılışı, 7 Ağustos Cuma günü Asklepion'un 2 bin 400 yıllık antik tiyatrosunda gerçekleştirilecek.

(İZMİR) - Bergama Tiyatro Festivali, bu yıl yedinci kez düzenlenecek. Üç gün sürecek festivalin açılışı, 7 Ağustos Cuma günü Asklepion'un 2 bin 400 yıllık antik tiyatrosunda gerçekleştirilecek.

Bergama Tiyatro Festivali, bu yıl yedinci kez sanatseverlerle buluşacak. Asklepion'un 2 bin 400 yıllık antik tiyatrosunda 7 Ağustos Cuma günü açılışı yapılacak festivalde, 3 gün boyunca tiyatro oyunlarının yanı sıra konserler ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Festivalin açılış gecesinde sanatçı Gökhan Türkmen akustik bir konser verecek. Programın ikinci gününde Semaver Kumpanya'nın Tansu Biçer'in yönettiği oyunu "Cimri", Serkan Keskin ve Canan Ergüder'in performanslarıyla sahnelenecek. Kapanış gecesinde ise DasDas yapımı "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak. Haldun Taner'in Türk tiyatrosuna kazandırdığı eserde başlıca rolleri, Mert Fırat ve Didem Balçın paylaşıyor.

Festival seçkisinde, kentin tarihi dokusunu sahneye taşıyan özel gösterimler de yer alıyor. Asklepion Site'de Pierre Rigal imzalı "RONDES" performansı ve Akropol'de Selçuk Artut ile Nihal Saruhanlı'nın doğaçlama ses performansı izlenebilecek. Arasta Meydanı'nda "Aşk Yolunda İstanbul'da Neler Olmuş", Yasa's Şarap Evi'nde ise interaktif gastronomi-tiyatro deneyimi sunan "Bu Bir Aşk Hikayesi" sahnelenecek.

"Bergama'dan" başlığı altında kentin yerel ekipleri sahne alırken; "Üniversite Sahnesi" kapsamında Muğla Sıtkı Koçman, Yeditepe, Haliç ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversiteleri geleceğin tiyatrocularına alan açacak. Gündüz kuşağında düzenlenecek Lezzet Yürüyüşü, Bergama SOKÜM Rotası, Kale Mahallesi ve Antik Tiyatrolar turlarının yanı sıra oyun yazarlığı atölyeleri ve paneller de yapılacak.

Kaynak: ANKA
Bunu hesaba katmamışlardı! İspanya'ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı

Göçmenlerin hesaba katmadıkları şey! Geri dönmeye başladılar

Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor

Günlerdir konuşulan iddia bugün gerçeğe dönüşüyor

Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi

Erdoğan'a suikast timindeki teröristin hücre evi görüntülendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor

"En sona bırakacağız" demişti! Tarihi operasyon için dünya alarmda
15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı

15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı
FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA'dan 4 Türk kulübüne ceza! Elleri kolları bağlandı
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı

Dev zincir market en büyük rakiplerinden birine satıldı

CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

Bulun bu sapığı! Yaptığı ahlaksız teklif anbean kamerada
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı

Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı