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Boğazına kaçan erik parçası heimlich manevrasıyla çıkarıldı

Boğazına kaçan erik parçası heimlich manevrasıyla çıkarıldı
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Nevşehir'de bir berber, tıraş öncesi ikram ettiği eriğin boğazına kaçması sonucu nefes alamayan müşterisini heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'de tıraş olmak için berbere gelen müşteri, boğazına kaçan erik parçası nedeniyle nefes almakta güçlük çekerken; işletme sahibinin uyguladığı heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Nevşehir'de faaliyet gösteren bir berber salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işletme sahibi Fatih Yıldız, tıraş öncesinde müşterisine erik ikram etti. Bir süre sonra müşterinin yediği erik parçası boğazına kaçtı. Nefes almakta zorlanan müşteri panik yaşarken, durumu fark eden Yıldız hemen müdahalede bulundu. İlk olarak müşterinin sırtına vurarak nefes borusunu tıkayan parçanın çıkmasını sağlamaya çalışan Yıldız, sonuç alamayınca heimlich manevrasını uyguladı. Birkaç saniye süren müdahalenin ardından müşterinin boğazına kaçan erik parçası çıkarıldı. Nefes borusunu tıkayan parçanın çıkmasının ardından rahat bir nefes alan müşteri, yaşadığı korkunun etkisini uzun süre üzerinden atamazken, kendisini kurtaran berber Fatih Yıldız'a teşekkür etti.

Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, görüntülerde müşterinin nefes almakta zorlandığı anlar ve Fatih Yıldız'ın soğukkanlı bir şekilde heimlich manevrası uygulayarak müşteriyi kurtardığı anlar yer aldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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