6 asırlık tarihi camide Berat Kandili'nde eller semaya açıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar, 600 yıllık Hoşkadem Camii'nde bir araya gelerek dualarını etti. Caminin tarihi atmosferinde ailelerle birlikte yoğun katılım gözlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar, 600 yıllık Hoşkadem Camii'ne akın etti.

Berat Kandili'nin manevi atmosferinde aileler, çocuklarıyla birlikte camileri doldurdu. Kozan'da da tarihi Hoşkadem Camii'nde eller semaya açıldı. 6 asırdır ayakta kalmayı başaran camide bir araya gelen vatandaşlar, edilen dualarla kandili idrak etti. Havadan dron ile görüntülenen tarihi cami ihtişamıyla dikkat çekerken, vatandaşların programa yoğun katılımı olduğu gözlendi.

Hediye Portakal, Berat Kandili nedeniyle tarihi atmosferde ibadet etmek için camiye geldiğini belirterek, "Bu mübarek gecede 6 asırlık tarihi bir camide böylesine manevi bir ortamda ibadet etmek çok farklı bir duygu. Yılda bir kez bile olsa burada namaz kılmak insana huzur veriyor" dedi.

Sefa Güngör Durucu ise, "Berat gecesi yatsı namazını bu tarihi camide kılmak istedim. Burası yaklaşık 600 yıllık, Kozan'ın en büyük camilerinden biri. Akranlarımın da ibadetten uzak kalmamasını isterim. Ramazan da yaklaşıyor, 15 gün sonra oruca başlayacağız. Çok mutluyum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
