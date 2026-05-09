Son kalaycı öğrencilerle buluştu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" ve "Ben Her Yerde Varım" projeleri kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Kalaycılık mesleğinin son temsilcilerinden biri olan Alim Amir Keçeci, Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Tarım Lisesi'ne konuk olarak öğrencilerle bir araya geldi. Geleneksel el sanatları arasında önemli bir yere sahip olan kalaycılık mesleğini yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, usta isimle keyifli ve öğretici bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşi boyunca mesleğin inceliklerini, geçmişten günümüze geçirdiği değişimi ve ustalık kültürünü paylaşan Keçeci, öğrencilerin sorularını da içtenlikle yanıtladı. Ahilik kültürü, usta çırak ilişkisi, mesleki ahlak gibi konuların kavratılması ve öğrencilerin mezun olduktan sonraki hayatlarında yol göstermek amaçlı yapılan bu etkinlik sayesinde öğrenciler yarım asırlık bir çınarın mesleki deneyimlerinden istifade ettiler.

Programın sonunda, okulun uygulama alanlarında öğrenciler tarafından yetiştirilen süs bitkisi, günün anısına Alim Amir Keçeci'ye takdim edildi. Etkinlik, hem unutulmaya yüz tutmuş bir mesleğin tanıtılması hem de mesleki kültürün genç nesillere aktarılması açısından büyük beğeni topladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
