Belen Camii Onarımdan Sonra Yeniden İbadete Açıldı

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Çavdar Mahallesi'nde yer alan Belen Camii, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

Hayırsever vatandaşların katkılarıyla gerçekleştirilen onarım sonrası düzenlenen açılış programına protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yeniden ibadete açılan Belen Cami'nde Cuma namazı öncesinde cemaate hitap eden İl Müftüsü Hasan Güneş, camilerin birer ibadet merkezi olmanın ötesinde birlik ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurguladı. Müftü Güneş, Muharrem ayının önemine de değinerek, "Hicri yılın başlangıcı olan Muharrem ayıyla bizler; Rabbimizin emir ve yasaklarına hakkıyla riayet etmeyi, Allah Resülü'nün güzel ahlakını kuşanmayı bir kez daha hatırlarız. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), tüm insanlığa gönderilen bir rahmet elçisidir. Bugün bize düşen; onun sünnetine sımsıkı sarılmak, ahlakıyla ahlaklanmaktır" ifadelerini kullandı.

Namaz sonrası protokol üyeleri vatandaşlarla sohbet ederken, vatandaşlar caminin onarımına katkı sağlayan hayırseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN