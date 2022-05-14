Belediyenin 4 dükkanı ihale ile kiraya verildi - Haberler

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Belediyenin 4 dükkanı ihale ile kiraya verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediyenin 4 dükkanı ihale ile kiraya verildi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 5 ayrı mahallede bulunan dükkanlar için ihale düzenlediklerini söyledi.

MELİKGAZİ, KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 5 ayrı mahallede bulunan dükkanlar için ihale düzenlediklerini söyledi.

Gelir getiren kaynakların verimli ve etkin kullanılması yönündeki yönetim anlayışı doğrultusunda belediye taşınmazlarını kiraya verdiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Düzenlediğimiz ihalede Osmanlı, Tavlusun, Tınaztepe, Hisarcık Mahallelerinde bulunan dükkanlarımız kiraya verilirken Büyük Bürüngüz Mahallemizde bulunan dükkan ise pazarlığa bırakıldı. İlçemizde her alanda hizmet ediyoruz. Hizmetlerimizle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin daha da artırılması için gayret gösteriyoruz. Bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Melikgazi'mizin daha da güzelleşmesi için her alanda çalışmalar yapıyoruz. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş, Melikgazi bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de katkı sağlayacaktır. İşyerlerini kiralayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Hisarcık, Osmanlı, Yerel, Haberler

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