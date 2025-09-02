Burcu Köksal'ın yargılandığı 'böcek' davası hakkında karar verildi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye makam odasında ve özel kalemde "böcek" olarak adlandırılan gizli dinleme cihazlarının bulunduğunu iddia etmesinin ardından açılan dava karara bağlandı. Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Köksal hakkında bugün karar duruşması yapıldı.

BURCU KÖKSAL BERAAT ETTİ

Duruşmada Köksal'ın avukatları son savunmalarını yaptı. Mahkemede savcılık makamı Köksal'ın cezalandırılmasını istese de mahkeme Köksal hakkında beraat kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

2024 yılı Nisan ayında CHP'li Burcu Köksal, bir televizyon programında belediye başkanlığı makamı ve özel kalemde "böcek" olarak adlandırılan gizli dinleme cihazlarının bulunduğunu iddia etmişti. Bu beyan üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı; ancak savcılık 14 Mayıs 2024 tarihinde iddiaları "asılsız" bularak takipsizlik kararı vermişti.

Diğer yandan, dönemin AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş, Köksal hakkında "suç uydurma" ve "iftira" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

24 Nisan 2025'te görülen ilk duruşma Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilmişti. Köksal, "hiç kimseyi suçlamadığını", iddiaları aleyhinde belirgin bir hedef göstermediğini, sadece gelen bilgileri paylaştığını savunmuştu. Mahkeme tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 4 Temmuz 2025'e ertelemişti.

4 Temmuz 2025'te görüşen ikinci duruşmada ise Menteş'in avukatları, Köksal'ın iftira attığını iddia etmişti. Tanıklar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız ve Yüntaş Genel Müdürü Kemal Doğan odada cihaz bulmadıklarını, dosyada belirttiği cihazları elde etmediklerini ve tutanak ya da rapor sunulmadığını ifade etmişlerdi. Savcı, Köksal'ın cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme ise karar duruşmasını 2 Eylül 2025'e ertelemişti.