Belediye Başkanı Bozdoğan'dan Tarsus İdman Yurdu'na Coşkulu Karşılama - Haberler

TARSUS, MERSİN (ANKA) - Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, deplasmanda Amedspor'u yenerek adını yarı finale yazdıran Tarsus İdman Yurdu'nu taraftarlarla birlikte karşıladı. Futbolculara tek tek sarılan Başkan Bozdoğan, "Kentimize bu sevinci yaşattığınız için teşekkür ederiz. Sizinle gurur duyuyorum" dedi.

Tarsus İdman Yurdu çeyrek final rövanş maçında deplasmanda rakibi Amedspor'u penaltılarda eleyerek yarı finale yükseldi. 0-0 biten ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasında da 90 dakikada eşitlik bozulmadı. 15'er dakikalık iki uzatma devresinin ardından da gol çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda Tarsus İdman Yurdu rakibini 7-6 mağlup ederek adını Play-Off Yarı Finali'ne yazdırdı. Galibiyet sonrası kentin dört bir yanında kutlamalar başladı. Sarı lacivertli taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlarla galibiyeti kutladı. Kültür Sanat Sokağı'nda Tarsus Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarlar, maç sonrası galibiyet sevincini doyasıya yaşadı.

Galibiyet sevincini taraftarlarla birlikte yaşayan Bakan Bozdoğan, takımla gurur duyduğunu dile getirdi. Sabahın erken saatlerinde taraftarlarla birlikte kente gelen takımı karşılayan Başkan Bozdoğan, oyunculara çiçek takdim etti. Coşkulu karşılamanın ardından Başkan Bozdoğan, Tarsus İdman Yurdu Başkanı Ali İlk, futbolcular ve teknik heyete galibiyet için teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN BOZDOĞAN: "SİZİNLE GURUR DUYUYORUM"

Takımla gurur duyduğunu belirten Başkan Bozdoğan, "Diyarbakır deplasmanından inançlarını zafere dönüştürerek, adını yarı finale yazdıran Tarsus İdman Yurdu'muzu sabahın erken saatlerinde şehrimizin girişinde taraftarlarımızla birlikte meşalelerle karşıladık. Başaracağınıza inancım tamdı, sizlerle gurur duyuyorum. Kentimize yaşattığınız bu sevinç için teşekkür ederiz. Şampiyonluğa son üç maç kaldı. Maddi manevi desteğimiz her daim sürecek. Tarsus sizinle gurur duyuyor" dedi.

Tarsus İdman Yurdu, Play-Off Yarı Finali'nde Teco Karacabey Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek.