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Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir'e başarı belgesi

Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir'e başarı belgesi

Yerel Haberler

Kütahya Valisi Ali Çelik, makamında ağırladığı Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir'e başarı belgesi takdim etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, makamında ağırladığı Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir'e başarı belgesi takdim etti.

Vali Ali Çelik, Kütahya Belediyesi çalışmaları çedçevesinde şehrin tarihi ve kültürel kimliğinin korunması, kentsel dönüşüm çalışmaları ve metruk binaların yıkımı konularındaki başarılı çalışmalarından dolayı, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir'e başarı belgesi verdi.

Vali Çelik, yapılan çalışmaların Kütahya'nın geleceği için büyük bir önem taşıdığını belirterek, emekleri için başkan yardımcılarına teşekkür etti.

Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir, Vali Ali Çelik'ten aldıkları başarı belgesinden dolayı onur duyduklarını ifade ederek, Vali Çelik'in destekleri sayesinde bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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