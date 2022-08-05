Belediye ait 46 dükkan ve işyeri için ihale yapıldı Mülkiyeti Bilecik Belediyesi'ne ait Bilecik merkezdeki 46 adet iş yeri ve dükkanların kiralanması ihalesi, canlı yayın ile gerçekleştirildi. Mülkiyeti Bilecik Belediyesi'ne ait Bilecik merkezdeki 46 adet iş yeri ve dükkanların kiralanması ihalesi, canlı yayın ile gerçekleştirildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız başkanlığında yapılan ihalede 46 dükkan ihale edildi. 23 katılımcının bulunduğu ihale sonrasında 25 adet işyerinin ihalesi gerçekleştirilerek yeni kiracılarını buldu. Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, ihale sonrasında yaptığı açıklamada ihaleyi alan iş yeri sahiplerine teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Hüseyin Yıldız Şeyh Edebali Bilecik Yerel Haberler

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